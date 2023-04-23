«На Рейхстаге был водружен не советский флаг»: Пригожин объяснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» оставляют свои знамена в зоне СВО

Решение ЧВК «Вагнер» водружать флаг формирования в освобожденных городах, как в случае с Соледаром, можно объяснить ярким примером из истории Великой Отечественной войны. Таким мнением поделился основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Журналисты попросили бизнесмена прокомментировать ситуацию с запретом на упоминание «музыкантов» на телевидении. Пригожин ответил, что успел навести справки по этому вопросу, пообщавшись с «одним большим человеком». Это решение было принято из-за водружения флага ЧВК «Вагнер» в освобожденном Соледаре и других населенных пунктах, объяснил его собеседник.
Предприниматель, в свою очередь, отметил, что после взятия Берлина в 1945 году на Рейхстаге развевалось штурмовое знамя 150-й Идрицкой дивизии, и она входила в состав Красной армии. ЧВК «Вагнер» не принадлежит Вооруженным силам РФ, но «музыканты» представляют российский бренд, поэтому водружение флага формирования в освобожденных городах вполне объяснимо.
«Ни у кого не было сомнений, что Идрицкая дивизия 150 принадлежит советской армии. И поэтому нет ни у кого сомнений в том, что ЧВК "Вагнер" хоть и не принадлежит российским вооруженным силам, это российский бренд. Мы из России, и это всем очевидно и понятно», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель также рассказал, что из-за рубежа ему поступают запросы с просьбой помочь в создании аналогов «оркестра», так как формирование уже зарекомендовало себя как успешный российский бренд.
Ранее Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского дать возможность своим бойцам пожить еще, вместо требований удерживать Бахмут (Артемовск) вплоть до 9 мая.