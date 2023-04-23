«На Рейхстаге был водружен не советский флаг»: Пригожин объяснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» оставляют свои знамена в зоне СВО

Журналисты попросили бизнесмена прокомментировать ситуацию с запретом на упоминание «музыкантов» на телевидении. Пригожин ответил, что успел навести справки по этому вопросу, пообщавшись с «одним большим человеком». Это решение было принято из-за водружения флага ЧВК «Вагнер» в освобожденном Соледаре и других населенных пунктах, объяснил его собеседник.