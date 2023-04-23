Две жительницы донецкой Макеевки погибли при обстреле города со стороны ВСУ

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), погибшими оказались женщины 1993 и 1985 годов рождения. Еще одна местная жительница пострадала и была доставлена в больницу.