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Две жительницы донецкой Макеевки погибли при обстреле города со стороны ВСУ

Происшествия
Две жительницы донецкой Макеевки погибли при обстреле города со стороны ВСУ

Две женщины получили несовместимые с жизнью ранения в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), погибшими оказались женщины 1993 и 1985 годов рождения. Еще одна местная жительница пострадала и была доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли Макеевку из реактивных систем залпового огня.

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