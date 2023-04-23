Экономист Колташов оценил вероятность исчезновения доллара через 5-7 лет

Многое зависит от обстановки вокруг украинского конфликта и ситуации на Тайване, отмечает эксперт. Он также напомнил, что доллар действительно теряет позиции — по отношению к золоту он ослаб в шесть раз. Также американскую валюту постепенно перестают использовать в международных расчетах.