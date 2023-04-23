Во Франции бастует профсоюз энергетиков, угрожая срывом Каннского кинофестиваля

Гран-При Формулы-1 проходит не во Франции, а в Монако, но электричество все равно поступает от французских электростанций. Мероприятие часто становилось целью протестных акций: так, в 2022 году срывом события угрожали таксисты Ниццы, а также сотрудники местных отелей и ресторанов, требующие повышения зарплаты.