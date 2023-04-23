Во Франции бастует профсоюз энергетиков, угрожая сорвать Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль, Гран-При Формулы-1 в Монако, чемпионат Франции по теннису и другие мероприятия могут пройти без света из-за забастовки профсоюза энергетиков – они выступают против пенсионной реформы Эммануэля Макрона, сообщает BFMTV.
Профсоюз CGT Energie объявил «100 дней действий и гнева»: рабочие требуют, чтобы пенсионная реформа не проводилась и осуждают «антидемократические методы» французского правительства.
«Макрон пообещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева! Каннский кинофестиваль и другие мероприятия могут оказаться в темноте!», – сказано в заявлении профсоюза.
Эксперты утверждают, что у профсоюза действительно есть технические средства, чтобы погрузить фестиваль во тьму. В Федерации тенниса Франции «очень внимательно следят» за угрозами срыва чемпионата и готовятся к саботажу активистов.
Гран-При Формулы-1 проходит не во Франции, а в Монако, но электричество все равно поступает от французских электростанций. Мероприятие часто становилось целью протестных акций: так, в 2022 году срывом события угрожали таксисты Ниццы, а также сотрудники местных отелей и ресторанов, требующие повышения зарплаты.
Профсоюз CGT Energie требует не только удовлетворить все требования, но намерен «добиться гораздо большего, чем просто отказ от пенсионной реформы».
Ранее сообщалось, что протестующие против реформы французы строят бетонную стену на автомагистрали. Подробнее – в нашей статье.