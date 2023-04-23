ВС Белоруссии отработали на учениях ночную разведку при помощи дронов

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Белоруссии отработали ночную разведку в рамках проверки боеготовности войск, сообщили в минобороны республики.
По данным ведомства, военным предстояло обнаружить условных диверсантов и незаконные вооруженные формирования.
«В рамках комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил некоторые подразделения выполняют задачи и в ночное время», — сказано в пресс-релизе.
Ранее в министерстве также сообщали, что военные приступили к подготовке стартовых позиций для ракетного комплекса «Тополь» в рамках выполнения сезонных работ.