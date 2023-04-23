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ВС Белоруссии отработали на учениях ночную разведку при помощи дронов

Армия
ВС Белоруссии отработали на учениях ночную разведку при помощи дронов

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Белоруссии отработали ночную разведку в рамках проверки боеготовности войск, сообщили в минобороны республики.

По данным ведомства, военным предстояло обнаружить условных диверсантов и незаконные вооруженные формирования.

«В рамках комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил некоторые подразделения выполняют задачи и в ночное время», — сказано в пресс-релизе.

Ранее в министерстве также сообщали, что военные приступили к подготовке стартовых позиций для ракетного комплекса «Тополь» в рамках выполнения сезонных работ.

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