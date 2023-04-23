Military Watch: оснащенный «Цирконами» российский фрегат «Маршал Шапошников» стал самым опасным боевым кораблем

Российский фрегат «Маршал Шапошников» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» является самым опасным кораблем ВМФ РФ. Об этом говорится в статье журнала Military Watch.
Автор статьи утверждает, что российское руководство реализовало одну из самых амбициозных программ модернизации для этого судно. Упоминается, что с 2017 года датчики, электроника и вооружение было значительно усовершенствовано.
При этом говорится, что вооружения «Маршала Шапошникова» крылатыми ракетами «Циркон» стало самым продуманным усовершенствованием фрегата. По мнению обозревателя, это оружие является самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире, которое может уничтожить всю надводную ударную группу без необходимости задействования другого вооружения.