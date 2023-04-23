Власти Германии намерены создать фонд для снижения зависимости от топлива из России и Китая

Немецкие власти планируют создать фонд для финансирования добычи полезных ископаемых. Данная организация должна сократить сырьевую зависимость Германии от российского и китайского топлива, передает N-TV.
Правительство Германии разработало план «Энергетический поворот», итоговой целью которого является полный отказ от ядерной энергетики и использование возобновляемых источников энергии.
Создание фонда позволит стране сократить свою зависимость от топливного импорта из России и Китая, а также будет способствовать укреплению экономики и созданию рабочих мест, сообщает немецкий телеканал.