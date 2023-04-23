Политолог Бышок назвал высылку российских дипломатов из Германии симптомом ухудшения отношений

Выдворение российских дипломатов из Германии является симптомом ухудшения отношений Москвы и Берлина. Так считает кандидат политических наук Станислав Бышок.
Эксперт в разговоре с изданием Lenta.ru отметил, что контакты РФ и ФРГ пребывают на худшем за многие десятилетия уровне. При этом высылка дипломатов провоцирует еще большую эскалацию между странами.
«Взаимная высылка дипломатов — это как раз один из симптомов этого (ухудшения отношений. — Прим. ред.)», — объяснил Бышок.
Ранее в СМИ появилась информация, что Россия планирует выслать 34 немецких дипломата в ответ на выдворение 40 сотрудников посольства РФ из Германии.