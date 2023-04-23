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Политолог Бышок назвал высылку российских дипломатов из Германии симптомом ухудшения отношений

Политика
Политолог Бышок назвал высылку российских дипломатов из Германии симптомом ухудшения отношений

Выдворение российских дипломатов из Германии является симптомом ухудшения отношений Москвы и Берлина. Так считает кандидат политических наук Станислав Бышок.

Эксперт в разговоре с изданием Lenta.ru отметил, что контакты РФ и ФРГ пребывают на худшем за многие десятилетия уровне. При этом высылка дипломатов провоцирует еще большую эскалацию между странами.

«Взаимная высылка дипломатов — это как раз один из симптомов этого (ухудшения отношений. — Прим. ред.)», — объяснил Бышок.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия планирует выслать 34 немецких дипломата в ответ на выдворение 40 сотрудников посольства РФ из Германии.

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