«Будем уничтожать всех на поле боя. Ни одного пленного больше не брать»: Пригожин о последствиях расстрела раненого бойца ЧВК «Вагнер» солдатами ВСУ

Комментируя переговоры солдат ВСУ, основатель «оркестра» высказался о законе гуманизма. Он подчеркнул, что этот закон начинается с момента взятия вражеского солдата в плен. О военнопленных необходимо заботиться, оказывая им медпомощь, а также обменивать их или отдавать «просто так».