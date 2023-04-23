«Будем уничтожать всех на поле боя. Ни одного пленного больше не брать»: Пригожин о последствиях расстрела раненого бойца ЧВК «Вагнер» солдатами ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» не будут брать в плен украинских военнослужащих. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин. По его словам, новое правило получило название «Закон 300-го».
Предприниматель ответил на запрос издания «Глас народа». Журналисты попросили его прокомментировать аудиоперехват разговора солдат Вооруженных сил Украины. В нем они принимали решение застрелить раненого бойца ЧВК «Вагнер» и никого не брать в плен. По словам Пригожина, этот имеет серьезное гуманитарное значение.
Комментируя переговоры солдат ВСУ, основатель «оркестра» высказался о законе гуманизма. Он подчеркнул, что этот закон начинается с момента взятия вражеского солдата в плен. О военнопленных необходимо заботиться, оказывая им медпомощь, а также обменивать их или отдавать «просто так».
«Поэтому нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя. Поэтому этот закон будет называться «Закон 300-го». Мы пока еще не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи. Мы будем уничтожать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать», — заявил он.
Евгений Пригожин ранее заявил, что военнослужащие ВСУ устраивают бунты в Константиновке и Часовом Яре. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением «дать им возможность пожить еще».