Призывающий переходить на «все российское» депутат Госдумы до сих пор ездит на BMW

Однако труженика пера такое объяснение, судя по всему, не устроило. Он попытался добиться от Терюшкова четкого ответа на вопрос, когда тот планирует пересесть на «Ладу». Депутат заверил, что сделает это, когда купит автомобиль российского производства, но пока у него нет таких планов.