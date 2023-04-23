Призывающий переходить на «все российское» депутат Госдумы до сих пор ездит на BMW

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков, постоянно призывающий россиян переходить на все отечественное, объяснил, почему не спешит пересаживаться с автомобиля немецкого производства BMW на «Ладу». По его словам, качество российского автопроизводства пока оставляет желать лучшего.
Соответствующее заявление народный избранник сделал перед футбольным матчем «Химки» и «Торпедо», проходившем накануне. Журналисты Sports.ru обратили внимание, что депутат добирался до стадиона «Арена Химки» на синем BMW, поэтому поинтересовались, почему Терюшков ездит на машине «из недружественной страны».
«Хороший вопрос вы задаете. К сожалению, наше авто- и авиапроизводство, судостроение в 90-х было разрушено полностью. Любой человек выбирает качество. Качество “Лады” сейчас… Если качество сборки будет соответствовать, то буду ездить на ней», — пообещал он.
Однако труженика пера такое объяснение, судя по всему, не устроило. Он попытался добиться от Терюшкова четкого ответа на вопрос, когда тот планирует пересесть на «Ладу». Депутат заверил, что сделает это, когда купит автомобиль российского производства, но пока у него нет таких планов.
«“Лада” должна быть качественной. Вы помните, в советское время у нас были качественные машины: “Жигули”, “Москвичи”, “Волга”, “Запорожец”. Надо заниматься импортозамещением и развитием производства. Вы посмотрите на наши дороги. У нас нет большого количества отечественных машин. Но их, наверное, и не выпускают столько», — предположил народный избранник.
В декабре прошлого года Терюшков заявил, что российский футбол должен полностью отказаться от иностранных игроков. По его словам, в советские годы спортсмены в каждом матче боролись за престиж страны, а не за «головокружительные цифры в контрактах», поэтому делали успехи. До этого депутат предлагал приравнивать смену спортивного гражданства к государственной измене.