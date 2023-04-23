Сенатор Карасин призвал скептически относиться к словам посла КНР о Крыме

Член Совфеда РФ Григорий Карасин отреагировал на заявление посла КНР во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма. По его мнению, не стоит завышать значения слов дипломата.
Ранее китайский политик признался в интервью, что полуостров большую часть времени был российским, а лишь потом стал украинским. Также он усомнился в суверенном статусе стран бывшего СССР.
В разговоре с «Лентой.ру» Карасин подчеркнул, что послу следовало использовать более точные формулировки.
«Я бы скептически отнесся к его заявлению», — отметил сенатор.
Напомним, что Крым стал российским в 2014 году. До воссоединения с исторической родиной на территории полуострова был проведен референдум.