«Военные игры» США могут оставить Европу без гроша в кармане

Разрушение экономики Евросоюза является одной из главных целей Вашингтона, считают эксперты. Причем власти стран ЕС прекрасно осознают свою роль обслуживающего персонала в противостоянии США с Россией на Украине и с Китаем, однако не могут никак повлиять на ситуацию, поскольку полностью зависят от Соединенных Штатов.