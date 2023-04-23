«Военные игры» США на Украине могут привести к банкротству европейских государств, пишут аналитики портала RusVesna.ru.
Разрушение экономики Евросоюза является одной из главных целей Вашингтона, считают эксперты. Причем власти стран ЕС прекрасно осознают свою роль обслуживающего персонала в противостоянии США с Россией на Украине и с Китаем, однако не могут никак повлиять на ситуацию, поскольку полностью зависят от Соединенных Штатов.
США уже реализовали меры по устранению конкуренции со стороны России на европейском рынке, что привело к возрастанию цен на энергоносители, ударившему по промышленности ЕС. Однако Вашингтон не намерен останавливаться, планируя оставить Европу без гроша в кармане при помощи отработанного способа — миграционного кризиса, уверены аналитики.