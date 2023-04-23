Политолог Корнилов объяснил бурную реакцию Запада на слова китайского посла о Крыме

Ранее китайский дипломат заявил, что полуостров долгое время являлся российским, а Киев получил контроль над регионом лишь в середине прошлого века. Позже высказывание главы диппредставительства прокомментировали министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, которые подвергли Лю Шайе серьезной критике. «Прошелся» по послу и его украинский коллега Вадим Омельченко.