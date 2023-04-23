Политолог Корнилов объяснил бурную реакцию Запада на слова китайского посла о Крыме

Прибалтика и Украина неспроста бурно отреагировали на слова посла КНР во Франции Лю Шайе о Крыме. Причину агрессии государств объяснил политолог Владимир Корнилов.
Ранее китайский дипломат заявил, что полуостров долгое время являлся российским, а Киев получил контроль над регионом лишь в середине прошлого века. Позже высказывание главы диппредставительства прокомментировали министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, которые подвергли Лю Шайе серьезной критике. «Прошелся» по послу и его украинский коллега Вадим Омельченко.
По словам Корнилова, эти государства долгое время переписывала историю, а потому противится раскрытию истинного положения дел.
«Поэтому для них важно регулярно заявлять об "украинском" статусе Крыма», — рассказал эксперт «ПолитРоссии».
Ранее на ситуацию отреагировал и МИД КНР. По данным ведомства, Пекин всегда занимал объективную позицию по кризису.