Франция не хочет участвовать в скорой военной авантюре США на Тайване

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна «не будет чувствовать себя обязанной поддерживать США в случае китайского вторжения на Тайвань». Журналисты американского издания National Interest возмущены «эгоистичным» поведением одной из ключевых стран Евросоюза, отказывающихся вставать на «защиту демократии».
После заявления Макрона Вашингтон может пересмотреть роль США как ведущего донора киевского режима во время конфликта с РФ, полагают авторы NI. Конгресс должен потребовать у администрации Джо Байдена отчет о вкладе Франции и других стран ЕС в Украину за последние 14 месяцев.
Борьба «за демократию»
Выступая в Варшаве в феврале Байден назвал конфликт на Украине «экзистенциальной глобальной борьбой за демократию» вместе с «европейскими союзниками». Отказ Макрона втягивать свою страну в потенциальное военное столкновение на Тайване разоблачает союзничество ЕС и США, отмечается в статье.
«Трудно представить себе более прямую угрозу свободе, чем вторжение КНР в успешную демократию на Тайване. Тем не менее, в случае с Тайванем Макрон не считает нужным протягивать руку помощи в борьбе за демократию тем американским братьям по оружию, которые освободили его страну во время Второй мировой войны», – пишет NI.
Америка не может заботиться о «безопасности Европы» больше, чем сами европейцы, особенно если континентальные лидеры вроде Макрона готовы покинуть США в тот момент, когда те будут нуждаться в поддержке больше всего – во время будущего противостояния с Китаем, которое все ближе.
В ЕС назревает новый раскол по поводу участия европейских стран в тайваньском конфликте. Так, слова Макрона были плохо восприняты и германскими властями: канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в случае конфликта с Китаем на Тайване Берлин «не подведет ни Тайвань, ни США». Авторы NI предупреждают, что Штаты ожидают от стран ЕС «больше, чем просто моральную поддержку» и не желают в одиночку воевать против Китая.
Гипотетическая война
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель 23 апреля призвал отправить европейские военные корабли в Тайваньский пролив для патрулирования, сообщило издание Journal du Dimanche. Он указал на важность Тайваня для Европы в технологическом, экономическом и коммерческом отношении.
«Я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом крайне важном регионе», – заявил Боррель.
В МИД Тайваня отметили, что война на острове может нарушить 40% мировой торговли – именно столько товаров, перевозимых в мире, проходит через Тайваньский пролив. Также на острове производится 60% микросхем и 90% современных полупроводников.
Министр иностранных дел Джозеф Ву уже обратился к США с просьбой «предоставить стране средства защиты» и обучить тайваньскую армию. Политолог и экс-депутат Госдумы РФ Елена Панина считает, что у Пекина осталось не так много времени до возможного начала войны.
«Время для КНР по решению тайваньского вопроса сжимается. Когда на острове появятся военные базы США, может быть уже поздно. А ведь планы внезапного развертывания американских войск на острове публично озвучивались еще в октябре 2022 года», – отметила Панина в Telegram.
Ранее в Европарламенте призвали ЕС готовиться к введению санкций против Китая из-за будущего тайваньского конфликта. Подробнее – в нашей статье.