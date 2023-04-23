«Время сжимается». Франция не хочет участвовать в скорой военной авантюре США на Тайване

Америка не может заботиться о «безопасности Европы» больше, чем сами европейцы, особенно если континентальные лидеры вроде Макрона готовы покинуть США в тот момент, когда те будут нуждаться в поддержке больше всего – во время будущего противостояния с Китаем, которое все ближе.