Сенатор Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве!» с трибуны парламента Румынии

Член сената Румынии Диана Шошоакэ иронично обвинила парламент в связи с президентом России Владимиром Путиным. Инцидент произошел во время пленарного заседания, передает Ziare.
Таким образом политик ответила на выпады в свой адрес, что ее компьютер якобы связан с РФ. Видеоролик с ее «выступлением» разлетелся по Сети.
«Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по wi-fi палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы. Значит, сенат обманул. Сенат — путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!» — выкрикнула Шошоакэ с трибуны.
Ранее депутат предложила правительству отказаться от добрососедских отношений с Украиной и аннексировать часть ее территорий. Соответствующий проект она внесла в сенат Румынии.