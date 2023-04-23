Прибытие Путина в зону проведения спецоперации стало неожиданностью для генералов ВС РФ

Визит президента России Владимира Путина в зону проведения спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины стал неожиданностью для встречавших главу государства генералов.
Как сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сопровождавший президента оператор, даже по глазам высокопоставленных офицеров было видно, что никто не ожидал такого.
«Для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам», — сказал он.
Путин 18 апреля совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область. Там он заслушал доклады генералов о ситуации на передовой и пообщался с военнослужащими.