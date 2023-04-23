МИД Тайваня: война на острове грозит нарушить более 40% объема мировой торговли

Война на Тайване грозит нарушить более 40% объема мировой торговли. Об этом сообщил министр иностранных дел острова Джозеф Ву в интервью испанской газете ABC.
Глава внешнеполитического общества отметил, что почти половина торговых путей проходит именно через Тайваньский пролив, поэтому война на острове может повлечь негативные последствия для всего мира. Он выразил надежду, что военный конфликт не произойдет.
«Экономические последствия будут колоссальными», — объяснил Джозеф Ву.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин, придерживающийся принципа одного Китая, не потерпит иностранного вмешательства в тайваньский вопрос.