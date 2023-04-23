«Разрыв связей с РФ». Баранчик оценил планы Киргизии отказаться от русского языка

Сам же киргизский в законопроекте признается «языком титульного населения», хотя в конституции республики никаких «титульных» наций не выделяется. Как пишет газета «Известия», инициативу поддержали 79 депутатов, восемь воздержались от голосования, еще трое не пришли на заседание. Парламентарии планируют рассмотреть документ в третьем чтении, после чего он поступит на подпись президенту Садыру Жапарову.