«Разрыв связей с РФ». Баранчик оценил планы Киргизии отказаться от русского языка

Решение киргизского парламента отказаться от русского языка, на котором говорит 40% населения, направлено на разрыв исторических и культурных связей с Россией. Такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Юрий Баранчик.
Ранее парламент в Кыргызстане во втором чтении принял закон о языке, предполагающий значительное расширение сферы использования киргизского: на него, в частности, обязаны перейти чиновники, учителя, медицинские работники и еще девять категорий граждан. Кроме того, документ предусматривает создание в госучреждениях неких «языковых комиссаров».
Сам же киргизский в законопроекте признается «языком титульного населения», хотя в конституции республики никаких «титульных» наций не выделяется. Как пишет газета «Известия», инициативу поддержали 79 депутатов, восемь воздержались от голосования, еще трое не пришли на заседание. Парламентарии планируют рассмотреть документ в третьем чтении, после чего он поступит на подпись президенту Садыру Жапарову.
«Отказ от русского языка, который в республике имеет статус официального, на котором говорит 40% (а в крупных городах до 70%) населения, который преподают в школах — явная работа на разрыв исторических и культурных связей с Российской Федерацией», — отреагировал Баранчик.
По данным «Известий», обсуждение законопроекта выдалось бурным: депутат Эрулан Кокулов назвал предложение полностью перейти на киргизский язык популистским — по его мнению, от принятия подобной меры врач не будет лучше лечить. В свою очередь парламентарий Эмил Жамгырчиев напомнил, что благодаря знанию русского местные жители познакомились с творчеством Александра Пушкина, Максима Горького и Федора Достоевского.
Ранее в киргизском парламенте предложили перевести национальный язык на латиницу. Авторы инициативы напомнили, что сегодня Кыргызстан является единственной страной из шести тюркоязычных, которая использует кириллицу.