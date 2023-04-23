Протестующие против пенсионной реформы французы строят бетонную стену на автомагистрали

Французы требуют отменить реформу, предусматривающую увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Такая мера, вероятно, была реализована в связи с экономическими трудностями. Другим вариантом было увеличение налогов для всего населения. Однако сложно предположить, какая из инициатив не понравилась бы жителям Франции больше.