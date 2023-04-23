Протестующие против пенсионной реформы французы строят бетонную стену на автомагистрали

Жители Франции продолжают выражать недовольство принятой властями пенсионной реформой. Протестующие даже начали строить бетонную стену на автомагистрали, сообщают французские СМИ.
Французы требуют отменить реформу, предусматривающую увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Такая мера, вероятно, была реализована в связи с экономическими трудностями. Другим вариантом было увеличение налогов для всего населения. Однако сложно предположить, какая из инициатив не понравилась бы жителям Франции больше.
Законопроект по пенсионному возрасту был принят большинством депутатов в сенате. За него проголосовало 195 человек, а против — 112. В апреле президент страны Эммануэль Макрон подписал документ об утверждении нововведений. Однако французы не смирились с этим фактом.