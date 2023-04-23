Versia: Китай получил десятки тонн урана от России для производства оружейного плутония

В публикации отмечается, что Россия поставила Китаю 25 тонн урана, который необходим для производства плутония. Подчеркивается также, что приезд Шанфу в российскую столицу совпал по времени с внезапной проверкой боеготовности сил Тихоокеанского флота ВМФ РФ.