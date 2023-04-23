Versia: Китай получил десятки тонн урана от России для производства оружейного плутония

Журналисты издания Versia указали на возможную связь между недавним визитом главы минобороны КНР Ли Шанфу в Москву и желанием России помочь китайской стороне с производством оружейного плутония.
В публикации отмечается, что Россия поставила Китаю 25 тонн урана, который необходим для производства плутония. Подчеркивается также, что приезд Шанфу в российскую столицу совпал по времени с внезапной проверкой боеготовности сил Тихоокеанского флота ВМФ РФ.
По словам авторов статьи, эти два события могут свидетельствовать о намерениях Пекина и Москвы провести ядерную модернизацию.