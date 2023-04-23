Сербы массово саботируют выборы в Косово

Сербские жители Косово саботируют выборы в четырех муниципалитетах на севере республики. Об этом информирует портал Kosovo Online.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич проходят выборы глав. В последних двух идет голосование за депутатов представительных органов.
«На севере Косово в 7:00 открыты контейнеры для волеизъявления, улицы особенно пустые, кроме полицейских, которые находятся перед контейнерами, джипов миссии НАТО KFOR и журналистов нет никого», — сказано в публикации.
Ранее президент Сербии Александр Вучичи заявил, что выборы в Косово не будут легитимными, поскольку их организовывают албанцы.