Британский депутат острова Уайт Боб Сили призвал население готовиться к конфликту с Россией. Читатели издания Telegraph отчитали политика за столь провокационные заявления.
Сили отметил, что Москва готовится «напасть на Британию». В качестве доказательств он рассказал о неких «шпионских кораблях РФ, которые исследуют расположение ветряных электростанций и ключевых кабелей у побережья страны».
«Боб Сили, ты — клоун! Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам вроде тебя тут не место», — выразил общее мнение один из комментаторов.
Ранее посол Украины в Британии Владимир Пристайко признал, что РФ многого добилась в ходе СВО. Об этом он рассказал в интервью Newsweek.