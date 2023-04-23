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Британцы устроили взбучку депутату Сили за призывы готовиться к войне с Россией

Политика
Британцы устроили взбучку депутату Сили за призывы готовиться к войне с Россией

Британский депутат острова Уайт Боб Сили призвал население готовиться к конфликту с Россией. Читатели издания Telegraph отчитали политика за столь провокационные заявления.

Сили отметил, что Москва готовится «напасть на Британию». В качестве доказательств он рассказал о неких «шпионских кораблях РФ, которые исследуют расположение ветряных электростанций и ключевых кабелей у побережья страны».

«Боб Сили, ты — клоун! Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам вроде тебя тут не место», — выразил общее мнение один из комментаторов.

Ранее посол Украины в Британии Владимир Пристайко признал, что РФ многого добилась в ходе СВО. Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

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