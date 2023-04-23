Bloomberg: США нанесли удар по «теневому флоту» России через индийскую компанию Gatik

Американский клуб страховщиков лишил своих услуг индийскую компанию Gatik Ship Management, которая стала крупнейшим перевозчиком российской нефти, сообщает Bloomberg.
Поставщик из Индии ранее был неизвестен, однако в прошлом году компания собрала флот из 48 танкеров для перевозки более 30 млн баррелей нефти. Почти все суда заходили в порты России и вывозили оттуда нефть и нефтепродукты.
Американская сторона посчитала это нарушением механизма ценового потолка, введенного 5 декабря, лишив индийскую компанию страховых услуг. Речь идет о страховке на условиях «защита и возмещение», которая может покрыть риски разлития нефти. Также без нее танкеры не смогут войти в некоторые порты и проливы, в числе которых турецкие Босфор и Дарданеллы.