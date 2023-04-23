Bloomberg: США нанесли удар по «теневому флоту» России через индийскую компанию Gatik

Американская сторона посчитала это нарушением механизма ценового потолка, введенного 5 декабря, лишив индийскую компанию страховых услуг. Речь идет о страховке на условиях «защита и возмещение», которая может покрыть риски разлития нефти. Также без нее танкеры не смогут войти в некоторые порты и проливы, в числе которых турецкие Босфор и Дарданеллы.