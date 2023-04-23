Взрыв склада боеприпасов вместе с украинским военным сняли на видео

Российские военнослужащие засняли на видео подрыв склада боеприпасов вместе с солдатом украинской армии. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Военкоры русской весны».
По имеющейся информации, удар был нанесен бойцами спецназа Шестой армии Западного военного округа. На представленных кадрах можно увидеть, как украинский военный располагается в окопе у разрушенного здания и в тот же момент прилетает мина.
Подчеркивается, что взрыв был настолько мощный, что солдата ВСУ подбросило в воздух на несколько десятков метров. Соответствующее видео было снято российскими военнослужащими при помощи коптера.