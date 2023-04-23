Россиянам рассказали о последствиях либерализации цен на газ

По словам Крутакова, для либерализации рынка нужно дать доступ не только к внутреннему потребителю, но и к газовой инфраструктуре. Для многих независимых компаний доступ к трубопроводам закрыт, при этом три ведущих рыночных игрока — «Газпром», «Новатэк» и «Роснефть» — его имеют, и конкуренция с ними нереальна.