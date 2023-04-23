Россиянам рассказали о последствиях либерализации цен на газ

Либерализация цен на газ имеет ряд последствий для рынка. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков, сообщает издание «Газета.ru».
По словам Крутакова, для либерализации рынка нужно дать доступ не только к внутреннему потребителю, но и к газовой инфраструктуре. Для многих независимых компаний доступ к трубопроводам закрыт, при этом три ведущих рыночных игрока — «Газпром», «Новатэк» и «Роснефть» — его имеют, и конкуренция с ними нереальна.
Так, либерализация стоимости газа все равно будет монополизацией, если «Газпром» продолжит контролировать соответствующую инфраструктуру, уверен специалист.