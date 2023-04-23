В Сети появились кадры ночной работы артиллерии ВС РФ по позициям ВСУ в районе Авдеевки

В публикации говорится, что бойцы спецназа обнаружили передвижение отряда украинских войск на открытой местности в ночное время суток, а затем передали точные координаты противника артиллеристам. Видео уничтожения группировки ВСУ на Авдеевском участке фронта было опубликовано в Сети.