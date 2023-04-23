Игроков War Thunder призвали не публиковать секретные данные о вооружении армий разных стран

Глава Gaijin Entertainment Антон Юдинцев попросил игроков War Thunder не рассекречивать данные о вооружении армий разных стран. На форуме игры появлялась информация о вооружении армий Франции и США.
Юдинцев отметил, что секретные данные о вооружении сразу же удалялись на форуме War Thunder. По его словам, разработчики не читают документацию, так как ее использование является незаконным.
Компания Gaijin Entertainment заметила всего шесть таких сообщений, пишет Axios. Пользователи публиковали секретную документацию с техническими характеристиками боевой техники, которая стоит на вооружении разных стран.
Юдинцев призвал игроков не раскрывать такие документы. Он предположил, что это делается с целью помочь разработчикам улучшить характеристики техники в War Thunder и приблизить их к реальным эквивалентам.