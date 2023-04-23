The National Interest: Вашингтон может пересмотреть условия поддержки Украины из-за Макрона

Вашингтон может пересмотреть условия поддержки Украины на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о роли Европы в конфликте Китая и США. Об этом пишут обозреватели The National Interest Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс.
Напомним, в ходе визита в Пекин Макрон отметил, что придерживается мирного способа разрешения тайваньского вопроса. Политик дал понять, что Европа не желает принимать участие в противостоянии Соединенных Штатов и КНР. Поскольку Вашингтон сегодня является «ведущим донором» по Украине, он может пересмотреть эту позицию. Так одно серьезное заявление Макрона может заставить США снизить траты на Украину, отметили публицисты.
«Конгресс должен потребовать от администрации Байдена предоставить полный отчет о том, какой вклад Франция и другие европейские партнеры внесли в Украину за последние четырнадцать месяцев как индивидуально, так и в качестве членов Европейского Союза», — считают обозреватели.
Ранее Эммануэль Макрон призвал включить в архитектуру безопасности Европы гарантии для РФ. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу TF1.