The National Interest: Вашингтон может пересмотреть условия поддержки Украины из-за Макрона

Напомним, в ходе визита в Пекин Макрон отметил, что придерживается мирного способа разрешения тайваньского вопроса. Политик дал понять, что Европа не желает принимать участие в противостоянии Соединенных Штатов и КНР. Поскольку Вашингтон сегодня является «ведущим донором» по Украине, он может пересмотреть эту позицию. Так одно серьезное заявление Макрона может заставить США снизить траты на Украину, отметили публицисты.