Прохватилов рассказал о способных «ослепить» спутники Пентагона российских технологиях

Россия располагает возможностями по выведению из строя американских орбитальных спутников раннего предупреждения, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
В комментарии для Ura.ru он отметил, что «ослепление» оптических датчиков космических аппаратов «не составляет труда».
«Такие спутники должны первыми узнать о запуске ядерных ракет противника. Если эти датчики вывести из строя, то условно можно бомбить Америку сколько угодно», — рассказал эксперт.
По словам собеседника журналистов, можно вывести из строя не только датчики, но и сами спутники. В то же время Прохватилов отметил, что на текущий момент такие шаги не имеют смысла. Более того, есть угроза спровоцировать превентивный ядерный удар со стороны владельцев этих аппаратов.