Прохватилов рассказал о способных «ослепить» спутники Пентагона российских технологиях

По словам собеседника журналистов, можно вывести из строя не только датчики, но и сами спутники. В то же время Прохватилов отметил, что на текущий момент такие шаги не имеют смысла. Более того, есть угроза спровоцировать превентивный ядерный удар со стороны владельцев этих аппаратов.