Роспотребнадзор Дагестана назвал причину роста заболеваемости корью

Специалисты Роспотребнадзора в Дагестане назвали причиной всплеска заболеваемости корью отказ жителей от прививок.
Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Залимхан Омариев рассказал РИА Новости, что паниковать не стоит. В регионе действительно повысились показатели заболеваемости кори, однако ситуация находится под контролем.
Эксперт посетовал, что в большинстве люди не хотят обращаться к медикам, не идут на контакт и оказываются прививаться. По его словам, это снижает общий иммунитет, поэтому сейчас новых заболевших корью в регионе выявляют ежедневно.