В Минске сообщили о подготовке на территории Белоруссии стартовых позиций для комплекса «Тополь»

Вооруженные силы Белоруссии приступили к подготовке стартовых позиций для ракетного комплекса «Тополь», сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
По данным ведомства, такие меры предпринимаются в рамках выполнения сезонных работ по благоустройству объектов, «где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения».
«Боевые стартовые позиции использовались для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь"», — уточнили в пресс-службе.
Сейчас военнослужащие благоустраивают территорию после зимы и проводят мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии военной инфраструктуры.