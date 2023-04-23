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В Минске сообщили о подготовке на территории Белоруссии стартовых позиций для комплекса «Тополь»

Армия
В Минске сообщили о подготовке на территории Белоруссии стартовых позиций для комплекса «Тополь»

Вооруженные силы Белоруссии приступили к подготовке стартовых позиций для ракетного комплекса «Тополь», сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

По данным ведомства, такие меры предпринимаются в рамках выполнения сезонных работ по благоустройству объектов, «где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения».

«Боевые стартовые позиции использовались для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь"», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас военнослужащие благоустраивают территорию после зимы и проводят мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии военной инфраструктуры.

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