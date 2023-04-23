«Открылся ящик Пандоры». Эксперты объяснили признание посла КНР о странах бывшего СССР

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в привычной для киевской стороны хамской форме заявил, что у посла КНР «есть очевидные проблемы с географией» и посетовал на то, что такие заявления идут вразрез с позицией Пекина по мирному урегулированию конфликта. По мнению экспертов, у китайского руководства есть веские причины для такой риторики – в КНР осознают текущую смену миропорядка.