«Открылся ящик Пандоры». Эксперты объяснили признание посла КНР о странах бывшего СССР

Посол Китая во Франции Лю Шайе назвал Крым «исторически российским», а суверенитет постсоветских стран поставил под сомнение – он указал, что не существует документа, закрепляющего их статус. Это заявление открывает «ящик Пандоры» и знаменует новую эпоху, предупреждают политологи.
«По международному праву страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны», – заявил Лю Шайе в эфире телеканала LCI.
Предсказуемо, в странах Прибалтики начался скандал – китайских послов в Литве, Латвии и Эстонии уже вызвали в правительство республик, чтобы те «объяснились». Главы МИД всех трех государств назвали слова Лю Шайе «неприемлемыми» и пожаловались на «ложное и неверное истолкование истории».
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в привычной для киевской стороны хамской форме заявил, что у посла КНР «есть очевидные проблемы с географией» и посетовал на то, что такие заявления идут вразрез с позицией Пекина по мирному урегулированию конфликта. По мнению экспертов, у китайского руководства есть веские причины для такой риторики – в КНР осознают текущую смену миропорядка.
Границы будут нарушаться
Эпоха «отлитых в граните» и неприкасаемых границ, сформированная после Второй мировой войны, прошла, констатирует политолог Федор Лукьянов. Сегодня наблюдается полная и, возможно, окончательная эрозия мирового порядка второй половины XX столетия.
«А это помимо всего прочего означает возвращение к более ранним практикам, при которых границы не считались священными догмами. Чему свидетельств немало, и данное высказывание посла КНР – в том ряду. Хорошо это или плохо – вопрос другой. Для многих стран, так сказать, амбивалентно», – заявил Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Однако ссылки на историческую принадлежность в качестве обоснования территориальных переделов – «чрезвычайно зыбучая и взрывоопасная почва», считает эксперт. Возможны «всякие повороты» том случае, если Китай будет рассуждать об истории «неравных или неравноправных договоров 19 века», в том числе и с Россией.
«Открылся ящичек [Пандоры], так открылся», – заключил Лукьянов.
Тот, кто первым признает новую реальность, в которой границы стран не являются незыблемыми, возможно, сможет что-то с этого поиметь – судя по словам посла, руководство Китая это понимает, пишет политический обозреватель Сергей Полетаев в Telegram-канале «Ватфор».
«Раньше границы менялись на двусторонней основе по результатам либо войн, либо каких-либо переговоров. Теперь же мы можем прийти к тому, что общепризнанных границ у стран вообще не будет: для Запада Россия в одних границах, для себя — в других, для Китая — в третьих. Аналогично и Китай, и Украина, и Казахстан, Сербия, Израиль, и так далее», – подчеркнул Полетаев.
Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что постсоветские страны больше не стоит принимать в НАТО. Подробнее – в нашей статье.