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Автомобиль протаранил толпу на фестивале воздушных змеев во Франции, пострадали 11 человек

Происшествия
Автомобиль протаранил толпу на фестивале воздушных змеев во Франции, пострадали 11 человек

Как минимум 11 человек пострадали в результате ДТП на международном фестивале воздушных змеев в городе Берк-сюр-Мер на севере Франции. Пожилой мужчина не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов, сообщает полиция.

По данным экстренных служб, наиболее тяжело пострадали четыре женщины, в том числе две пенсионерки в возрасте 75 и 82 лет. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Префектура Па-де-Кале назвала случившееся несчастным случаем. Предполагаемого виновника оперативно арестовали.

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