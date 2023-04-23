Автомобиль протаранил толпу на фестивале воздушных змеев во Франции, пострадали 11 человек

Как минимум 11 человек пострадали в результате ДТП на международном фестивале воздушных змеев в городе Берк-сюр-Мер на севере Франции. Пожилой мужчина не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов, сообщает полиция.
По данным экстренных служб, наиболее тяжело пострадали четыре женщины, в том числе две пенсионерки в возрасте 75 и 82 лет. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего.
Префектура Па-де-Кале назвала случившееся несчастным случаем. Предполагаемого виновника оперативно арестовали.