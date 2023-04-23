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Журналист Херш: Трамп привел в панику пробайденовскую прессу планами на переизбрание

Политика
Журналист Херш: Трамп привел в панику пробайденовскую прессу планами на переизбрание

Американская пресса, поддерживающая президента Джо Байдена, пришла в ужас после новости о планах бывшего главы Белого дома Дональда Трампа принять участие в предстоящих выборах. Таким мнением поделился журналист Сеймур Херш.

В разговоре с RT публицист отметил, что в первую очередь это касается газеты The New York Times, которая практически избегает критики Байдена. Специалист считает, что издание может посодействовать ФБР в расследовании по делу Трампа о шпионаже.

«Я, конечно же, удивлен, но в этом нет ничего удивительного», — объяснил Херш.

Дональд Трамп проходит по делу о шпионаже из-за хищения и сокрытия секретных документов, которые нашли в его особняке в Мар-а-Лаго. Несмотря на это, политик объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

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