Журналист Херш: Трамп привел в панику пробайденовскую прессу планами на переизбрание

Дональд Трамп проходит по делу о шпионаже из-за хищения и сокрытия секретных документов, которые нашли в его особняке в Мар-а-Лаго. Несмотря на это, политик объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.