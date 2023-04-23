Сосновский высмеял «драку» между украинцем и покинувшей РФ Улицкой за премию мира

Политолог Александр Сосновский возмутился присуждением российской писательнице Людмиле Улицкой, которая уехала из РФ в Берлин после начала спецоперации, премии мира имени Эриха Марии Ремарка. По его мнению, либералы-беглецы «слишком много о себе возомнили», раз уж предпочитают критиковать родину из-за границы. Об этом он пишет в Telegram-канале.