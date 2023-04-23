Сосновский высмеял «драку» между украинцем и покинувшей РФ Улицкой за премию мира

Политолог Александр Сосновский возмутился присуждением российской писательнице Людмиле Улицкой, которая уехала из РФ в Берлин после начала спецоперации, премии мира имени Эриха Марии Ремарка. По его мнению, либералы-беглецы «слишком много о себе возомнили», раз уж предпочитают критиковать родину из-за границы. Об этом он пишет в Telegram-канале.
Ранее издание Osnabruck сообщило, что украинский иллюстратор Сергей Майдуков отказался от премии мира имени Ремарка, поскольку главная награда была присвоена Людмиле Улицкой. Художник поблагодарил жюри за решение поощрить его специальным призом, но заявил, что не сможет присутствовать на церемонии награждения — она пройдет в немецком городе Оснабрюке 22 июня.
«Заботясь о своей психике, я избегаю тяжелых чувств в это время. Пока что в моей жизни достаточно русского присутствия, поэтому я бы просто пришел в другой день, когда не будет церемонии», — объяснил свое решение Майдуков.
Однако позднее иллюстратор поменял свою позицию: он подчеркнул, что не собирается посещать церемонию в принципе, и намерен перечислить ВСУ деньги, которые изначально планировалось потратить на дорогу до ФРГ.
В ответ Сосновский с иронией отметил, что украинец и бежавшая из РФ «русская либералка» фактически «передрались» из-за премии имени Ремарка: первый гордо отказался от немецкой награды, а вторая считает, что из Берлина «ей проще поливать свою родину».
«Вот почему вся эта либеральная гниль лезет в Берлин и думает, что они похожи на иммиграцию времен революции прошлого века? Как можно сравнить Улицкую, которую почему-то называют крупной писательницей, с эмигрантами, которые бежали из страны во время октябрьской революции? Либералобеглецы слишком о себе возомнили», — возмутился Сосновский.
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