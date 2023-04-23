Политолог Колташов напомнил ФРГ о словах Бисмарка после высылки российских дипломатов

Политолог Колташов напомнил Правительству ФРГ о словах первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, который рекомендовал Берлину никогда не воевать с Москвой. Однако, как указал Колташов, Германия танцует под дудку Белого дома и уже стоит на пути ухудшения отношений с Россией. Своим мнением эксперт поделился в процессе общения с корреспондентом издания «Известия».