Политолог Колташов напомнил ФРГ о словах Бисмарка после высылки российских дипломатов

Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал высылку официальным Берлином работников дипломатических представительств России в Германии.
Политолог Колташов напомнил Правительству ФРГ о словах первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, который рекомендовал Берлину никогда не воевать с Москвой. Однако, как указал Колташов, Германия танцует под дудку Белого дома и уже стоит на пути ухудшения отношений с Россией. Своим мнением эксперт поделился в процессе общения с корреспондентом издания «Известия».
Ранее сообщалось, что Москва высылает 34 немецких дипломата. Соответствующее заявление сделали аналитики издания Bild.