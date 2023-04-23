The Telegraph: страны ЕС оказали услугу России идеей создания европейской армии

Россия может стать ключевым бенефициаром идеи создания в Евросоюзе объединенного вооруженного контингента, сообщил аналитик Ричард Кемп.
В публикации для The Telegraph, которую приводит издание «ПолитРоссия», автор поставил под сомнение инициативу, которая бросает вызов единству Североатлантического альянса, а заодно «играет на руку» президенту РФ Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину.
«Планы по созданию новых сил только навредят единству и силе НАТО в столь критический момент», — подчеркнул Кемп.
Он признал, что в Европе сейчас наблюдается серьезный раскол, так как правительства не могут договориться по многим вопросам, в том числе касающихся кризиса на Украине. Та же Германия долгое время блокировали различные инициативы по оказанию поддержки Киеву. Новая военная структура в ЕС лишь усугубит ситуацию, считает журналист.