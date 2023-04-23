The Telegraph: страны ЕС оказали услугу России идеей создания европейской армии

Он признал, что в Европе сейчас наблюдается серьезный раскол, так как правительства не могут договориться по многим вопросам, в том числе касающихся кризиса на Украине. Та же Германия долгое время блокировали различные инициативы по оказанию поддержки Киеву. Новая военная структура в ЕС лишь усугубит ситуацию, считает журналист.