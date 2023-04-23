Премьер Саксонии обвинил Берлин в дипломатическом бездействии по ситуации на Украине

Власти Германии прикладывают слишком мало дипломатических усилий для мирного разрешения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в беседе с газетой Bild am Sonntag.
По словам политика, громкие высказывания официальных лиц ФРГ беспокоят многих. Например, глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что Киев сегодня нуждается в поставках оружия, а не в переговорах и наступлении мира, возмутился премьер.
«Дипломатия всегда является средством для улаживания конфликтов. Считаю неверным, что Германия больше не придерживается такой позиции», — отметил Кречмер.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила во лжи Анналену Бербок за слова о «войне против России». По мнению дипломата, Запад признался, что давно готовился к конфликту с Москвой.