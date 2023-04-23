Доход ведущих российских авиакомпаний за 2022 год достиг рекордных отметок

При этом 47,8 миллиарда рублей стали прибылью двух крупнейших частных авиаперевозчиков — S7 Airlines и «Уральских авиалиний». Первая компания заработала 34,4 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2022 году, вторая — 13,5 миллиарда рублей (в 2,5 раза больше прошлогодних результатов). Прибыль лоукостера «Победа» составила 15 миллиардов рублей с ростом в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом. Это стало рекордной прибылью с момента основания авиакомпании.