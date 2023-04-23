Подразделения группировки ВС РФ «Центр» за сутки поразили более 150 целей в зоне СВО

Артиллерийские подразделения группировки войск ВС РФ «Центр» за минувшие сутки поразили в зоне проведения спецоперации свыше 150 целей противника.
В частности, как уточнил в комментарии ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить порядка 30 огневых точек ВСУ.
«Артиллерийские подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по более 150 целям противника», — сказал собеседник журналистов.
По его словам, на Краснолиманском направлении в северной части ДНР ударами огнеметных систем «Солнцепек» были уничтожены несколько опорных пунктов противника.