Прибалтика и Украина раскритиковали посла Китая Лю Шайе после слов о Крыме

Латвия, Литва, Эстония и Украина раскритиковали посла КНР в Париже Лю Шайе после заявления о Крыме и суверенитете постсоветских государств.
Китайский дипломат указал на неопределенность статуса бывших республик СССР в международном праве. Он также отметил, что крымский полуостров «изначально принадлежал России» и перешел Украине лишь по решению бывшего советского лидера Никиты Хрущева.
Слова Лю Шайе вызвали негодование в Прибалтике и Украине. Так, Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии вызвали китайских послов. Киевский режим, в свою очередь, заявил, что высказывание дипломата КНР не соответствует позиции Пекина. Литва отметила, что подобный шаг показал, почему прибалтийские страны не доверяют Китаю.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году. Свыше 90% жителей полуострова на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией.