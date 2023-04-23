Прибалтика и Украина раскритиковали посла Китая Лю Шайе после слов о Крыме

Слова Лю Шайе вызвали негодование в Прибалтике и Украине. Так, Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии вызвали китайских послов. Киевский режим, в свою очередь, заявил, что высказывание дипломата КНР не соответствует позиции Пекина. Литва отметила, что подобный шаг показал, почему прибалтийские страны не доверяют Китаю.