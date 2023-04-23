Роулинг высмеяла борцов за права трансгендеров, пообещавших бойкотировать ее шоу о Гарри Поттере

Как пишет газета Daily Mail, автора серии романов о юном волшебнике «заклеймили трансфобией» за ее многочисленные нападки на ЛГБТ-активистов. При этом сама Роулинг нисколько от этого не расстраивается, и даже считает это лишним поводом посмеяться.