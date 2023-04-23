Focus: Евросоюзу нет места в будущем миропорядке из-за военной и политической недоразвитости

Специалист отметил, что среди стран — участниц объединения нет единства, поэтому на международной арене его считают «политическим карликом и военным червяком». Поэтому в будущем миропорядке, в котором лидирующие позиции займут США и Китай, ЕС не сможет добиться статуса даже средней державы, считает он.