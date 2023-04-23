Focus: Евросоюзу нет места в будущем миропорядке из-за военной и политической недоразвитости

Европейский союз не сможет занять ведущую роль в будущем миропорядке из-за военной и политической недоразвитости. Таким мнением поделился аналитик Томас Йегер в публикации для издания Focus.
Специалист отметил, что среди стран — участниц объединения нет единства, поэтому на международной арене его считают «политическим карликом и военным червяком». Поэтому в будущем миропорядке, в котором лидирующие позиции займут США и Китай, ЕС не сможет добиться статуса даже средней державы, считает он.
«Поэтому он не может оказывать никакого определенного дипломатического влияния на международные конфликты. ЕС — бегемот, который выныривает, открывает рот и снова уходит на дно», — подчеркнул Йегер.
Ранее сенатор Екатерина Алтабаева отметила, что среди членов Евросоюза нет единства в вопросе поддержки Украины.