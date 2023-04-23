Врач Чудаков объяснил, почему опасно класть телефон рядом с кроватью во время сна

Лежащий рядом с кроватью во время сна телефон может навредить здоровью. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.
Современные устройства обладают высокой мощностью и созданы для приема и передачи большого объема данных. Однако электромагнитное поле оказывает негативное влияние на состояние человека. Врач дал советы, которые помогут избежать этого.
«В частности, ограничить использование гаджетов и не класть телефон рядом с кроватью во время сна. Можно также употреблять продукты с антиоксидантами и радиопротекторами», — сообщил Чудаков в беседе с RT.
Он также посоветовал отказаться от беспроводных наушников в пользу проводных. Они помогут минимизировать последствия воздействия электромагнитного поля на человека.