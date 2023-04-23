Дания окажет ЕС поддержку в вопросах замораживания и ареста российских активов

Член Общественной палаты России Никита Данюк считает, что Дания делает это из-за давления США, НАТО и ЕС. При этом западные структуры могли бы найти активы для заморозки и без специально нанятых сотрудников. Поэтому не исключено, что данный тендер — лишь способ освоить деньги.