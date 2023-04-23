МВД России включило в экзамен на права вопросы по использованию электросамокатов

Также в билетах появилась информация о секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим белым сигналом, которая располагается под светофором. Кроме того, изменения коснулись вопросов, связанных с временем действия знаков 3.29 и 3.30 и зоной действия знака 3.27.