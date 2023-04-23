Минобороны: ВКС РФ уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области

Экипажи российской авиации ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Эту информацию предоставил представитель пресс-службы «Западной» группировки российских войск Ярослав Якимкин.
По его словам, российские военные выявили и ликвидировали две украинские ДРГ вблизи населенных пунктов Молчаново и Крахмальное. Кроме того, удалось сорвать две попытки ротации ВСУ в районе сел Синьковка и Теньковка.
ВКС РФ также нанесли огневое поражение двум опорным пунктам украинских националистов и трем укрытиям личного состава на Купянском направлении. Якимкин добавил, что российские войска вывели из строя украинскую самоходную артиллерийскую гаубицу «Акация» под Петропавловкой и уничтожили гаубицу 2С19 «Мста-С».