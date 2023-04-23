Эксперт Лебединская рассказала россиянам о минусах резкого снижения цен на продукты

Резкое снижение стоимости продуктов плохо повлияет на экономику России. Таким мнением поделилась доцент кафедры РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, передает «Прайм».
По словам Лебединской, снижение цен ощутимо увеличит объемы экспорта и сделает импорт невыгодным. Тогда отсутствие конкуренции на рынке приведет к ухудшению качества отечественной продукции, что в свою очередь навредит экспорту из России.
Доцент считает, что борьба с инфляцией в стране может причинить ее экономике еще больший ущерб. Замедление инфляции повлечет за собой рост безработицы, свертывание программ господдержки и другие минусы.